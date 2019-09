Aber diejenigen, deren Sexualität (ob man darunter Libido, Orientierung oder Präferenzen versteht) nicht mit der ihres Partners übereinstimmt, verstehen, dass Beziehungen nicht alle identisch ablaufen. "Nicht übereinstimmende sexuelle Bedürfnisse sind ein üblich Grund dafür, dass Menschen ethische nicht-monogame Beziehungen in Erwägung ziehen, gewiss. Ich kenne solche Paare und arbeite mit ihnen", erzählt mir Beziehungscoach Effy Blue. "Sexuelle Treue ist nicht, woran der Erfolg einer Beziehung gemessen wird. Wenn eine der Parteien ein stärkeres Verlangen nach Sex hat, muss das nicht bedeuten, dass die andere Partei sich verpflichtet fühlen muss, dieses zu befriedigen. Das Paar kann zum Wohle der Harmonie in der Beziehung eine gemeinsame Entscheidung treffen.



Und so kommen wir wieder zu Grundsatz 2: Sprich mit deinem Partner, so wie Khan, die ihrem Ehemann das Konzept einer nicht-monogamen Ehe vorgeschlagen hat. Ihr Ehemann hatte kein Interesse daran und das ist okay, aber Khan erkannte ethische Non-Monogamie als eine Option an, die ihnen dabei helfen könnte, ihre jeweiligen Bedürfnisse zu befriedigen.



Und das ist genau das, worüber wir nicht reden, wenn es um Ehen und Beziehungen geht. Es gibt mehr Alternativen als wir öffentlich zugeben und mehr Optionen als man uns glauben macht. Wir haben bereits akzeptiert, dass sexuelle Orientierungen sich über ein Spektrum verteilen. Was daraus folgt, ist dass es im großen Bereich zwischen Asexualität und Hypersexualität ebenfalls Schwankungen des sexuellen Verlangens gibt. Es gibt etliche Gründe, aus denen jemand sein Interesse an Sex verlieren oder sogar eine Aversion dagegen entwickeln könnte, so wie Khan, und dabei behaupte ich nicht, über Einsichten in ihr psychologisches oder hormonelles Profil zu verfügen. Alles von Medikation, Probleme der geistigen Gesundheit, Ermüdung und hormonelle Veränderungen, bis zur sexuellen Vergangenheit und Beziehungsproblemen, kann dem Sextrieb eines Menschen stark zusetzen und viele dieser Punkte können und müssen angesprochen werden.



Abgesehen von diesen Punkten ist die Libido jedes Menschen unterschiedlich und individuell und es ist nur allzu wahrscheinlich, dass man sich selbst in jemanden verliebt, der eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie oft man in einer Beziehung Sex haben sollte. "Ich arbeite mit vielen Paaren, deren sexuelle Bedürfnisse nicht übereinstimmen und in manchen Fällen können die unterschiede so drastisch sein, dass einer der Partner eine offene Beziehung vorschlagen kann", erzählt mir Sextherapeutin Vanessa Marin. "Eine offene Beziehung kann funktionieren, aber beide Partner müssen einer solchen Vereinbarung bewusst zustimmen. Es wird nicht funktionieren, wenn einer der Partner den anderen mit Hilfe von Druck oder Schuldgefühlen dazu zwingt, selbst wenn es der Partner mit dem schwächeren Sextrieb ist, der den Partner mit den stärkeren Bedürfnissen dazu bringen will."



"In meiner Praxis ermutige ich Paare dazu, diese Entscheidung einstimmig zu treffen und ihre gegenwärtige Beziehung anzuerkennen und dafür zu feiern, dass die Bedürfnisse beider Partner einen Platz in ihr haben", fügt Blue hinzu. "Es muss eine gemeinsame Bemühung sein. Es geht nicht darum, dass eine Person ausgeht und die andere zurücklässt. Es ist ein Paar, das die Bedürfnisse einer der Parteien fördert. Sie müssen zusammenarbeiten und als Team Probleme lösen. Sie müssen herausfinden, wie das aussehen soll."



Blue bekräftigt, dass der Wechsel zu einem nicht-monogamen Lebensstil endlose Gespräche erfordert: "Es ist gewiss keine einfache Umstellung", sagt sie. "Alle beteiligten müssen in Ninja-Geschwindigkeit kommunizieren können, sie brauchen die Fähigkeit, Bedürfnisse auszudrücken und Grenzen zu setzen und erfordern ein großes Maß an kognitiver Flexibilität". Anders gesagt: Sie müssen die Fähigkeit haben, über das Monogamie-Drehbuch hinauszuschauen und etwas zu erschaffen, was für das Paar einzigartig ist. Die Umstellung ist nicht für jedermann, aber sie ist möglich und kann bereichernd sein – manchmal kann sie sogar Beziehungen retten. Wer diese Wahl trifft und sich entscheidet darüber zu reden, verdient unseren Respekt.