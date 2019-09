Vielleicht kannst du die Zahl deiner Sexualpartner an einer Hand abzählen, vielleicht hast du schon vor Jahren den Überblick verloren – oder vielleicht fällst du irgendwo dazwischen. Aber egal wie, diese Zahl sagt oft viel darüber aus, was du über Sex denkst. Es kann kompliziert sein oder einfach – oder wieder etwas zwischen beidem, oft, weil sich unsere Beziehung zu uns selbst oder unseren Partnern mit der Zeit oder von Partner zu Partner ändert. Sex kann bewirken, dass wir uns stark fühlen, aber zu manchen Zeiten kann er uns auch unsere Kraft nehmen. Er kann ein Zeichen der Verbundenheit sein oder nur einfach ein Abenteuer ohne Verpflichtungen.



Die Vielfalt und Bandbreite von Erfahrungen und Gefühlen ist gewaltig. Und auch wenn die Sexualgeschichten von Frauen früher benutzt wurden, um sie zu beschämen oder zum Schweigen zu bringen, ändert sich das inzwischen. An vielen Orten rund um die Welt fordern Frauen im kleinen und großen Maßstab den Ausdruck ihrer Sexualität ein.



Aber um die Sexualpartner herum gibt es immer noch Geheimnisse – viele von uns fühlen sich unwohl, wenn sie daran denken, anderen ihre „Zahl“ zu nennen, und sind sowohl ängstlich als auch neugierig darauf, herauszufinden, wie wir im Vergleich abschneiden.



In Wahrheit gibt es keinen Vergleich. Und es gibt kein Richtig oder Falsch. Aber es ist interessant zu erfahren, wie die Geschichten und Erfahrungen außerhalb unseres eigenen Lebens aussehen. Um darauf etwas tiefer einzugehen – und weil keine zwei Frauen die gleiche Beziehung zu ihrer Sexualität haben –, haben wir zwölf Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern gebeten, uns von ihrer sexuellen Vergangenheit zu erzählen. Im Folgenden erzählen sie ihre Geschichten mit ihren eigenen Worten.