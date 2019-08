En astrologie, Uranus est associée au changement, à la communauté et à la révolution. Cette planète influence notre approche du développement personnel et la manière dont on planifie l’avenir. Quand cette planète rétrograde, cela peut agiter nos vies d’une manière globale — et sur un plan personnel, cela peut nous pousser à réévaluer nos valeurs, notre indépendance et nos vérités. Voyez cela comme une sorte de révolution intérieure