D'un autre côté, le fait de ne pas envoyer de messages m'a libéré pas mal de temps. J'ai soudainement trouvé le temps de finir The Male Brain de Louann Brizendine (un livre sur la neurologie) et de faire de longues virées shopping au centre commercial du coin. Mais je me suis sentie très seule. Mes amis et ma famille n'avaient aucune envie de discuter au téléphone ; ils préféraient tous attendre la fin de la semaine (merci les gars, sympa). Et comme tout le monde m'a clairement signifié qu'ils préféreraient ne pas parler du tout s'ils ne pouvaient pas m'envoyer un texto, j'ai donc pensé que c’était m’imposer que de les appeler. Je me suis demandée comment une chose qui, récemment, me semblait essentielle à la communication, était devenu un tabou social. À la fin de la semaine, le confort et la facilité d'envoyer des textos me manquaient, et je commençais de plus en plus à en avoir marre des efforts requis pour parler aux gens ou pour les rencontrer en personne.