Si votre crush dit oui, alors félicitation ! Assurez-vous de planifier votre rendez-vous et de vous y tenir — ça veut dire : décider d'une activité, du jour, de l’heure et du lieu. Mais gardez à l'esprit que si votre crush dit non, il faut respecter sa décision. « Demander à quelqu’un de sortir repose en grande partie sur le consentement, » explique Laureano. » Selon elle, devoir essuyer un refus est une expérience difficilen surtout pour les jeunes, car ils ont souvent l’impression que c’est leur personnalité que l’on rejette, mais en réalité une personne qui dit « non » à une expérience qui ne les intéresse pas fait tout simplement partie de la vie. Nous devons tou·te·s essuyer un refus de temps à autre. Certain·e·s plus souvent que d’autres. Il n’en reste pas moins que le « non » fait partie intégrante du consentement, tout autant que le « oui ». Il est normal de se sentir triste et déçu·e si l’on essuie un refus — mais n’essayez pas de faire changer l’avis votre partenaire. Et souvenez-vous : la prochaine fois que vous craquez sur quelqu’un, vous saurez quoi faire — inviter quelqu’un à sortir, c'est comme pour tout le reste : plus on le fait et mieux on y arrive !