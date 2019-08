Cet été, on remarque que trois tendances — on ne peut plus kitsch — ont émergé, toutes plus juteuses qu’un sorbet à l’orange. La première est fruitée, rétro et surtout fun. On parle de bananes, de cerises et de citrons, qui égaieront votre décolleté durant les mois d’été. Si c’est un peu too much pour vous, vous pouvez toujours opter pour des résines transparentes, toujours très chics et fun, bien que plus subtiles. Pour finir, il y a la tendance qui revient depuis plusieurs années maintenant : les bijoux d’inspiration plage, comme les coquillages exotiques et les perles irisées. Avec ça, vous risquez d'avoir envie de vous ruer sur la plage.