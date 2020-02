Il convient de noter que les cartes diurnes et nocturnes font partie d'une école de pensée plus large et beaucoup plus ancienne au sein de l'astrologie, souvent appelée astrologie de Sect (en rapport au nom de l'astrologue à l'origine de ce courant de pensée), qui applique le concept de jour et de nuit aux planètes ainsi qu'au thème astral d'une personne. Dans ce système, le Soleil, Jupiter et Saturne sont associés au jour, tandis que la Lune, Vénus et Mars sont associés à la nuit (Mercure, quant à elle, est considérée comme « neutre »). Nous n'avons pas besoin de nous lancer dans les détails, mais sachez que l'idée des cartes diurne et de nocturne ne date pas d'hier.