9 coupes de cheveux tendance pour finir l’été en beauté

Nous ne sommes certes qu'à la mi-août, mais on peut déjà dire que cette année a été riche en tendances coiffure incroyables. De la wolf cut et la coupe shaggy à la frange rideau et au mulet moderne, dès que les salons de coiffure ont rouvert leurs portes, nous nous y sommes précipité pour obtenir une variété de looks très Instagrammable. Mais alors que la fin de l'été approche à grands pas, il semble que cette saison nous réserve bien du changement.