En réalité, selon les plus grands noms de la coiffure, les tendances coiffure qui vont dominer la nouvelle saison restent les mêmes qui nous ont tant plu tout l’été, comme le messy bun et le chignon sur la nuque, mais on ajoute un accessoire pour la petite touche automnale. Pour découvrir les looks qui vont vous permettre de patienter jusqu’à ce que l’automne pointe réellement le bout de son nez, c’est par ici !