Cheveux afro : 5 tendances à tester en 2020

Les côtés rasés et effilés seront également adoptés par les femmes qui se lissent les cheveux. "On pourra également laisser quelques boucles ou ondulations ci et là, si le cheveux est suffisamment long pour boucler", nous dit Rick Roberts, nommé coiffeur afro de l'année par les British Hairdressing Awards. Passez votre chemin si vous aimez les routines peu contraignantes, car cette coupe nécessite un entretien régulier et des rendez-vous fréquents chez le coiffeur. "Les cheveux courts doivent être coupés tous les sept à quatorze jours pour un résultat net et précis", ajoute Lorraine. Si vous pensez sauter le pas en 2020, gardez une éponge en mousse et une mousse coiffante dans votre kit de produits pour travailler et fixer la texture tout au long de la journée.