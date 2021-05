Les ongles à pointe pastel envahissent Instagram – et on adore !

Si vos ongles sont plus courts, l'utilisation d'un pinceau fin permet de créer facilement une extrémité, et vous pouvez décider de l'épaisseur. Bien sûr, vous aurez besoin d'une main assurée. Il peut être utile de poser votre coude sur une surface dure et plate pour que votre main qui applique le vernis reste stable. Si vous débordez, trempez une autre brosse à cuticules très fine dans de l'acétone pour nettoyer les bavures en douceur et avec précision. Ne faites pas l'erreur d'utiliser un coton-tige ou un poussoir à cuticules, car ils risquent d'être trop volumineux et d'effacer plus de vernis que vous ne le souhaiteriez.