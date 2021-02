Les jours suivants, je me suis surprise à attraper le tapis pour me mettre au travail, et même à le glisser dans mon lit en fin de journée. M'allonger sur le tapis n'était plus douloureux. Je me sentais calme, détendue et finissais par tomber dans un sommeil des plus paisibles. Chaque fois que je m'allongeais dessus, je ressentais un profond sentiment de détente. Et devinez quoi ? Ma douleur au bas du dos a désormais disparu.