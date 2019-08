Que dit donc cette étude ? Que les jeans skinny sont très loin dans le game et que le jean boyfriend, le mom et le flare ne sont pas prêts de disparaître. Et ils ne sont pas les seuls. Le jean taille basse aussi fait son grand retour, pour le plus grand plaisir des fans de j-Lo . La plate-forme Lyst a aussi cherché à trouver quel était le jean le plus « iconique » de tous les temps. La réponse : le look double-denim de James Dean, signé Levi's, of course.