Forcément, on en attendait pas moins de leur collection pour femmes . Avec des prix qui varient entre les 48$ et 268$ (ce qui est toujours moins cher qu’un sac de course à 440$ ), cette première collection se compose de 17 pièces, avec des tops, pantalons et robes qu’on se voit déjà porter tous les jours. Avantage de taille, certains de leur jeans ( le S.E.A jeans ) sont garantis à vie - et fabriqués par l’usine Saitex , la référence en matière d’usine de fabrication de vêtements éco-responsables. Plus important encore : toute la collection a été entièrement confectionnée avec de « bonnes » fibres, soit des fibres recyclées ou bio. On remarquera également la collaboration avec Piece & Co ., une organisation qui aide les femmes à s’émanciper grâce à la fabrication textile, et s’engage à travailler avec des coopératives d’artisans à travers le monde.