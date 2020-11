Les discussions vont du partage du meilleur après-shampoing pour les cheveux secs aux rituels de soins capillaires les plus efficaces qui préviennent la casse des cheveux. Et oui, nous discutons aussi de coiffures et des derniers produits à utiliser pour obtenir un certain look. En tant qu'écrivaine couvrant souvent des sujets de beauté, j'ai découvert une foule de trucs et d'astuces de spécialistes : le sauveur qu'est une taie d'oreiller en soie , par exemple. Les cheveux peuvent devenir extrêmement sensibles et avoir tendance à se casser lorsqu'on porte un voile pendant une longue période. En passant à la soie, mes cheveux sont nettement plus résistants. Pour de nombreuses femmes musulmanes, la conversation autour des soins capillaires est nuancée. C'est pourquoi il est si déconcertant de ne pas voir les femmes musulmanes en faire partie.