« Grâce à l'internet, aux blogs, à Instagram et YouTube, ces femmes, trop longtemps relayées au second plan, ont maintenant la possibilité de changer la donne et de redéfinir le visage de la beauté française, » explique Scheena Donia . Elle fait partie des influenceuses parisiennes qui montrent une autre facette de la beauté française — et c’est rafraichissant. Contrairement à ce que nous montre les médias, toutes les femmes que l’on croise dans les rues de Paris ne sont pas des copies conformes de Jeanne Birkin, au niveau du style ou de l’attitude. Non, les femmes que l’on croise dans les rues de Paris, ont de jolies boucles, des rouges à lèvres bleu roi, des dreadlocks et bien plus encore — et pour ces femmes, la beauté intérieure revêt beaucoup d'importance. « Nous devons apprendre à nous aimer en premier lieu sans attendre que d’autres personnes valident notre bien-être, » ajoute Donia. « Si vous vous sentez belle et confiante, rien n’est impossible ! » Un bon rituel beauté ne peut pas faire de mal, cela va sans dire.