Le type le plus grave d'éruption cutanée due à la chaleur est appelé miliaria rubra, ou "chaleur piquante", explique le Dr Rogers. Ce type d'éruption se manifeste de la même manière que les autres éruptions cutanées dues à la chaleur, mais il se situe techniquement un peu plus bas dans l'épiderme, dit-elle. Comme son nom l'indique, on peut ressentir des démangeaisons ou des sensations de picotement sur la peau, et avoir des bosses rouges. "L'éruption en elle-même est inconfortable et associée à une sensation de brûlure ou de picotement qui est tolérable, un peu comme un coup de soleil", explique Chaiyasit.