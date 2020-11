4 plats gratinés qui vont vous réchauffer de l’intérieur

Et on a la solution parfaite pour ça : les gratins ! Alors oui, nous prenons ici le mot gratin au sens large du terme : si c'est cuit au four dans ce que vous appelleriez un plat à gratin, alors c'est un gratin. Ainsi, outre le traditionnel gratin dauphinois, nous vous proposons ici des gratinées de pâtes, des enchiladas et des hachis parmentiers, qui ne manqueront pas de vous mettre du baume au coeur en ce deuxième confinement. Parfaits pour le batch cooking, et donc pour vous nourrir tout au long de la semaine, ou encore pour faire la paix avec votre colocataire rigide du thermostat, il existe forcément un gratin pour vous faire plaisir. Alors à vos fourchettes !