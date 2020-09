Amy et Emily sont sœurs, médecins et Cheffes à leurs heures perdues. Elles aiment manger, nourrir et divertir. Nées dans le sud de Londres, d'origine anglo-birmane et chinoise, elles ont grandi en observant leurs parents cuisiner en s'inspirant d'un large éventail d'influences. Très vite, elles ont suivi les traces de leur mère et de leur grand-mère en ajoutant un peu de ceci et un peu de cela à leurs recettes pour créer des plats savoureux. Depuis le confinement, de nombreuses personnes en profitent pour explorer de nouvelles recettes originales, qu'elles soient ghanéennes, crétoises ou birmanes.