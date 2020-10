3 recettes au butternut pour vous remettre dans le mood de l’automne

Et c'est reparti pour un tour ! Le reconfinement national a démarré aujourd'hui et il est vrai que depuis mercredi notre moral est plutôt dans les chaussettes. Nous connaissons déjà par coeur les quatre coins de notre appartement, nous n'avons plus de projets DIY à essayer et nous pourrions certainement d'ici quelques jours réaliser un moulage en plâtre de nous-même à partir de la forme de notre canapé.