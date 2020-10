Bon, on commence bien. Davis souligne également que la citrouille est une excellente source de vitamine C et un puissant antioxydant, et qu'elle peut aider à renforcer notre système immunitaire. "Vous pouvez faire le plein de fibres avec une bonne dose de citrouille, qui aide à soutenir notre digestion, à réguler la glycémie et à réduire le taux de cholestérol", dit-elle. Davis souligne également que les citrouilles sont également fabriquées en grande partie à partir d'eau (94 % !), ce qui peut contribuer à favoriser des selles saines et une bonne hydratation.