9 produits à éviter à tout prix selon les expert·e·s beauté

Les soins de la peau ne sont pas universels et la plupart du temps, ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut avoir l'effet inverse pour une autre. Prenons l'exemple des gommages pour le visage ou des toniques à base d'alcool.Si votre peau tolère mal un produit, cela peut se manifester par une sécheresse, une sensation de brûlure, des éruptions, des démangeaisons ou des rougeurs, pour ne citer que quelques symptômes. Bien que ces produits ne soient pas nécessairement mauvais, s'ils semblent faire plus de mal que de bien à votre peau, mieux vaut s'en passer plutôt que d'essayer de s'y "habituer".Dans mon cas, j'essaie d'éviter les soins qui contiennent du parfum. Bien sûr, le facteur sensoriel n'est pas à négliger. C'est agréable et stimulant, mais cela peut nuire aux peaux sensibles ou réactives, comme je l'ai récemment découvert en testant un lot de produits très parfumés. "Les parfums sont à éviter absolument dans votre routine de soins de la peau", conseille le Dr Kemi Fabusiwa, directrice de Joyful Skin. "En général, plus l'odeur est agréable, plus elle est mauvaise pour la peau. Pour obtenir le parfum désiré, les marques utilisent des ingrédients tels que le linalol, la cannelle et le limonène, qui ont le potentiel d'irriter, voire d'attaquer la barrière protectrice de la peau". Si cela se produit, vous risquez de ressentir des picotements ou de voir apparaître des rougeurs. Dans ce cas, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.Heureusement, il existe de nombreuses options de produits non parfumés (chez R29, on est particulièrement fan des produits CeraVe ). Mais il n'y a pas que le parfum qui peut être problématique. Nous avons demandé à des expert·e·s des soins de la peau de détailler les produits qu'ils déconseillent à leurs client·e·s, surtout si ces personnes ont la peau sensible ou souffrent d'autres problèmes.