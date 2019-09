Le terme de « personne hypersensible » a été utilisé pour la première fois par le psychologue Dr Elaine Aron et son mari Arthur dans les années 90. Son livre, The Highly Sensitive Person: How To Thrive When The World Overwhelms You (« Personnalité hypersensible : comment survivre dans un monde qui vous submerge, en français ») a été vendu à plus d'un million d'exemplaire. Dans cet ouvrage, elle décrit une personnalité qui correspondrait à 15-20% de la population. Si sa théorie se confirme, cela permettrait d'expliquer pourquoi certaines personnes se trouvent émotionnellement ébranlées par certaines situations, tandis que d'autres se semblent pas du tout affectées.