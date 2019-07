Les cheveux ultra-longs étaient partout dans les rues parisiennes lors de la dernière Fashion week . Les it-girls françaises, parées de leurs hauts à la coupe parfaite et de boucles dignes de princesse Raiponce ont clairement adopté la tendance capillaire du ultra-long . Nous avons rassemblé pour vous une sélection des meilleurs looks d’influenceuses parisiennes, qui sauront vous convaincre d’oublier le coup de ciseaux de printemps et d’investir dans des extensions en clip. Ne passez pas à côté de l’accessoire capillaire le plus en vogue : les cheveux ultra-longs