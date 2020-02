L’intitulé de la collection Just Do It Yourself donne une dimension supplémentaire au slogan iconique Just Do It, apparu à la télévision en 1988, dans une publicité Nike (les pubs TV, ça vous dit encore quelque chose ?!). Elle faisait apparaître Walt Stack, un homme de 80 ans qui courait 27 kilomètres chaque matin, torse nu, dans les rues de San Francisco et sur le Golden Gate Bridge. Un bel exemple de réalisation personnelle dans laquelle Walt Stack affichait un caractère bien trempé. Le sport et le style sont un bon moyen de se libérer l’esprit et de laisser place à sa créativité. Walt Stack a dû avoir plus d’une bonne idée pendant ses courses.