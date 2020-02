Warum Nikes neue Kollektion unser Mantra für 2020 ist

Die Nike Icon Clash Kollektion namens „Just Do It Yourself“ steht im Zeichen des Neuanfangs und verkörpert all das mit einer unverwechselbaren Throwback-Ästhetik und jeder Menge „Go bold or go home“-Vibes. Die Farbpalette bringt die Zukunft zum Leuchten – in Pink, Orange, Limettengrün, Rot und Königsblau. Diese Töne machen die Looks aus.