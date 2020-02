Vous avez pris votre abonnement à la salle de sport en janvier dans un élan de bonne résolution et vous avez déjà du mal à rester motivé·e ? On vous l'accorde, devoir se coltiner cet encombrant sac de gym ou ce sac de shopping en toile pas très esthétique toute la journée n'est pas ce qu'il y a de plus motivant. Ces tristes sacs n’ont pas leur place au bras de la femme active qui enchaîne métro, boulot...salle de sport que vous êtes. A une époque ou le bien-être règne en maître et ou les tenues activewear sont devenues de véritables uniformes, il existe un sac de sport pour tous les styles de vie, tous les horaires et tous les goûts. Et on vous rassure, pas besoin de craquer votre PEL pour vous le permettre. On sait que vous faites de votre mieux pour tenir votre résolution, et croyez-nous, un beau sac de sport, ça aide à rester motivé·e. (Comme avec l'achat des fournitures scolaires et notre cartable tout neuf à la rentrée.)

On a rassemblé pour vous une sélection de sacs de sport. Vous n’aurez plus qu’à choisir celui qui est fait pour vous. Avec un nouveau sac de sport, vous vous réjouirez de préparer votre sac et partir en courant en vous sentant organisé et au top de votre forme.