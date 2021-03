Cheveux bouclés & afro : 6 femmes partagent leur routine de soin

Il n'y a pas de recette universelle pour prendre soin des cheveux naturels et bouclés . Certaines personnes découvrent quelques produits de confiance qu'elles achètent encore et encore ; d'autres font appel à leur beauty addict intérieur et testent les nouvelles innovations du marché jusqu'à ce qu'elles s'installent avec le ou les produits qui leur conviennent. Peu importe où vous vous situez dans ce spectre, le plus important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et vos cheveux.