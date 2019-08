Je suis amie avec l'ex de mon mec – et alors ?

Quand on s'est rencontré avec Stéphane et qu'il m'a dit qu'il était ami avec l'une de ses ex, je me suis tout de suite dit que c'était bon signe . J'ai toujours pensé qu'un homme qui ne s'entendait avec aucune de ses ex pouvait difficilement être quelqu'un de bien. Pire encore s'il parle mal d'elles, enfin je trouve. On a toute rencontré un type qui décrivaient ses ex comme « folles à lier ». Certes, personne n'est parfait et une rupture peut s'avérer très compliquée à gérer, mais j'aime bien le fait que Stéphane admette ses torts au sujet de sa relation avec Lisa, et qu'elle en fasse de même. Enfin, c'est de l'histoire ancienne de toutes façons.