29 looks à adopter d’urgence en octobre

Après avoir traqué tous les diaporamas de street style sur Google, nous pouvons définitivement dégager quelques tendances qui ne manqueront pas d'apparaître sur les flux des réseaux sociaux cet automne. Pensez : superposition de corsets sur des grosses mailles, jeans color-block, manteaux oversize et des bottes à lacets. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. On s'attend aussi à ce que le cuir — qu'il s'agisse de bermudas ou de manteaux matelassés — poursuive son règne, que les mi-bas fassent leur apparition et que les jupes kilt reviennent en force, juste à temps pour la rentrée.