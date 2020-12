6 traits d’eye-liner graphiques pour finir l’année en beauté

Quand on pense maquillage festif, on a tendance à s'imaginer un rouge à lèvres rouge ardent ou un smokey-eye intense, mais cette saison, ce sont les yeux qui mènent la danse. Alors pourquoi ne pas tout miser sur un trait d'eye-liner satement ? Des couleurs vives, un œil de biche un peu plus long ou plus haut que d'habitude, cette année, on a tou·te·s besoin d'une touche de bonne humeur, et parfois, il suffit d'un trait d'eye-liner cool pour y parvenir.