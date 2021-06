5 coiffures simples et décontractées pour l’été

Alors que les beaux jours s'installent progressivement (et que le temps devient perceptiblement plus humide), trouver une coiffure relevée et facile à adopter devient moins un choix et plus une nécessité. Que vous ayez des cheveux ultra-longs ou que vous portiez une coiffure protectrice, ce qu'il vous faut, c'est un moyen facile de les attacher et de dégager votre nuque, réalisable avec un élastique et une bombe de shampoing sec, et qui vous permettra de passer sans problème de votre réunion Zoom de 11 heures à votre apéro en terrasse.

Pour vous aider à trouver l'inspiration, nous avons rassemblé les coiffures d'été qui cartonnent déjà à New York et à Los Angeles. Continuez votre lecture pour découvrir cinq façons créatives de coiffer vos cheveux avant de transpirer et de ne plus savoir quoi en faire.