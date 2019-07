29 looks d'été à adopter d'urgence au mois d'août

Lorsque les températures dépassent les 35 degrés à l’ombre et que le taux d’humidité atteint de nouveaux plafonds, il peut sembler impossible de s'habiller sans sacrifier le style sur l'autel de la chaleur. Surtout lorsqu'on doit passer ses vacances en ville. Pour que vous ne passiez pas le reste de l'été dans l’enfer de Dante, on vous a trouvé 31 looks qui sont aussi légères qu'elles sont stylées. Des combinaisons de blazers aux robes légères, voici les tenues parfaites pour rester fraîche cet été tout en faisant grimper les températures.