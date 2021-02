Saint-Valentin : idées d’activités pour les cyniques & célibataires

La Saint-Valentin et moi avons une histoire semblable à du Coca-Cola light sans bulles. La première fois que j'ai reçu une belle boîte de chocolats rose (j'avais cinq ans, elle venait de mes parents), je l'ai gardée précieusement pendant des semaines - parce que ma mère ne me laissait en manger qu'un morceau par jour. Puis il y a eu les années de collège et de lycée où je regardais toutes les filles qui savaient se maquiller déambuler dans le couloir avec leurs ours en peluche et leurs ballons, tandis que je me tenais à côté de mon casier avec rien de plus qu'un classeur dans les bras. Plus tard, je me souviens très bien d'avoir été dans une épicerie à 21 heures, en train de regarder un homme plutôt épuisé acheter des fleurs enveloppées dans du cellophane, avec une expression sur son visage comme si on le menaçait au couteau. J'étais célibataire à l'époque (je l'ai été la plupart du temps), et je me souviens m'être dit : "Je suis tellement contente de ne pas être d'un côté ou de l'autre de cette relation".