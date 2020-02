On a trouvé le nail-art parfait pour la Saint-Valentin

Si vous cherchez à faire une pause dans votre rotation de vernis à ongles d'hiver (comme le bourgogne et le gris, on vous connaît), le mois de février arrive à point nommé. Juste avant la Saint-Valentin, on voit une tendance se profiler à l'horizon, qui forcément requiert beaucoup de rose vif et même un petit motif dont vous devinerez sûrement l'identité, j'ai nommé...les coeurs, évidemment.

La manucure en question a fait son entrée sur le tapis violet des Emmys, et a déjà connu un pic important sur Instagram en janvier. Si vous souhaitez donc faire un clin d'oeil au mois des amoureux, on vous a rassemblé quelques inspirations à copier dès à présent, avec ou sans Valentin-e. Du rouge traditionnel au rose bonbon en passant par le vernis noir avec autocollants, trouvez le nail-art qui fera chavirer votre coeur dans le diapo qui va suivre.