Skincare : les produits en pots sont-ils vraiment hygiéniques ?

Toutes les bonnes théories du complot comportent une part de vérité - c'est ce qui les rend crédibles. Un noyau de faits (et quand je dis "faits", je veux dire quelque chose qui peut être prouvé dans un certain contexte ou qui a suffisamment de consistance pour être crédible) qui se pare d'extrapolations, de causalités sans corrélation et d'une dose d'alarmisme, finit par arriver sous la forme d'une grosse boule de neige de conspiration. Et l'industrie de la beauté en est pleine ! Mais celle-ci est bien tenace.La première fois que j'ai entendu cette théorie, c'était à l'époque où j'étais vendeuse. Un collègue ou peut-être quelqu'un du siège a émis cette idée et, une fois qu'elle a été propagée, j'y ai cru moi aussi. Cela se justifie pour toutes les raisons que vous avez évoquées : nos mains et nos doigts sont plutôt sales et plein de bactéries, et le fait de les mettre dans un produit puis de refermer le couvercle implique que la crème ou la lotion sera également sale avec des bactéries. La question de l'efficacité semble également suffisamment scientifique pour qu'on y croie, surtout pour des ingrédients peut-être moins stables comme la vitamine C , dont on entend beaucoup parler.