« La relation entre un maitre et son chat peut être réellement symbiotique. Les chats nous donnent ce dont on a besoin, et vice versa. Ce n'est jamais dans l'excès. On prend et on donne ce dont on a besoin. Il y a du respect et de l'apprentissage dans cette relation homme-félin pour moi, ou en l'occurence femme-félin.» nous dit Brianne. Elle a elle-même deux chats, Tuck et Lisa. Tuck a le pelage noir & blanc et il adore être le centre de l'attention. Lisa est un chat tigré toujours fourrée dans les jupes de sa maitresse, et elle a apparemment une passion pour le fromage vegan. « D'après ce que je sais, les femmes et les chats ont cette connection spéciale depuis le temps des sorcières de Salem. Je pense que celle-ci est toujours aussi forte, mais que la perception depuis a changé, pour le meilleur. Aussi, on a moins honte d'aimer les chats depuis qu'internet a banalisé la chose. »