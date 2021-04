Couple & foi chrétienne : “j’ai fait une fixation sur le fait de trouver un mari”

Pour ma part, j'essaie d'apprendre que c'est tout à fait normal de se concentrer sur le présent et de s'amuser. Je veux toujours trouver la bonne personne et me marier, mais chaque chose en son temps. J'apprends à relâcher la pression sur moi et sur les personnes que je fréquente. Je me sens beaucoup plus libre en sachant que je fais des rencontres pour apprendre à connaître quelqu'un - et moi-même - plutôt que d'essayer d'atteindre une destination finale. J'aurais aimé ressentir cela quand j'étais plus jeune. Si je pouvais parler à mon moi de 21 ans, je lui dirais de s'amuser et de ne pas prendre les hommes ou les dates trop au sérieux.