Comment dépasser ces moments d’humiliation qui nous hantent

Un an plus tard, je suis passée à l'âge un peu plus douloureux de 11 ans et je suis entrée au collège. J'aimais un nouveau garçon - appelons-le Tom 2 (la suite) - et tout le monde le savait. Un jour, une bande de boutonneux pubères (alias des élèves de 5ème) s'est approchée de moi à la récréation et m'a tendu un mot froissé. Veux-tu sortir avec moi ? De Tom. Je n'arrivais pas à y croire. À bout de souffle, j'ai couru vers Tom 2, qui se pavanait sur le terrain de basket. "Bien sûr que je veux sortir avec toi !" J'ai crié par-dessus le bruit des ballons qui tombaient, ce qui a été accueilli par un regard de dégoût amusé de Tom 2. Les boutonneux ont éclaté de rire en arrière-plan. Le mot n'était pas du tout de Tom 2, mais de ses petits camarades, dans une conspiration idiote qui ne m'a jamais quittée. Chaque fois que j'y repense, je deviens cette enfant en pleurs de 11 ans, blessée et humiliée.