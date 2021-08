Si les cheveux défrisés sont de plus en plus populaires auprès des femmes noires aujourd'hui, ils suscitent souvent la désapprobation des personnes qui portent des cheveux naturels. Certain·es considèrent les cheveux défrisés comme un changement trop radical et les associent à des problèmes plus profonds et plus alarmants. Lorsqu'on qualifie les cheveux naturels de "compliqués", cela perpétue une vision négative. Cela suggère que le défrisage est le seul moyen de rendre les cheveux faciles à entretenir, ce qui n'est tout simplement pas vrai. "Pendant longtemps, j'ai été conditionnée à croire que mes cheveux à l'état naturel étaient impossibles à coiffer", explique Sophia Husbands, rédactrice lifestyle et fondatrice de Love Happy Body . Elle ne se sentait pas heureuse avec des cheveux défrisés, et elle n'est pas la seule. Sur TikTok, on trouve des centaines de femmes qui ont abandonné le défrisage et préfèrent afficher leurs boucles et leurs spirales, à l'instar de @thecurlyqueen