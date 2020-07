Real par Soul Sisters : une émission où on parle vrai

Dans ce lieu d'échange et de partage, la coiffeuse et ses client·e·s et ami·e·s nous parlent de leur vision de la société et de la manière dont ils et elles sont perçu·e·s par celle-ci. Au fil des épisodes, les points de vue s'affirment, s'opposent et se retrouvent. Les protagonistes se livrent entre anecdotes décalées et analyses critiques de la société française. Un thème, visiblement douloureux, revient souvent : la représentation de la femme noire dans les médias et les diktats de beauté - comme les cheveux lisses et la peau claire - qui lui sont imposés à coup de martelage publicitaire.