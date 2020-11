Les tendances beauté Frenchy vues par Carine Roitfeld

Malgré dix ans à la tête d'un des plus grands magazines de mode, Vogue Paris , l'ancienne rédactrice en chef Carine Roitfeld révèle qu'elle se sent plus à l'aise dans le monde de la beauté. Après huit ans de travail, sa marque de parfum éponyme, Carine Roitfeld Parfums, a été lancée l'année dernière avec la collection 7 Lovers, et bien sûr, la gamme est aussi chic que ce qu'on pouvait espérer. Inspirée par les grands amours de Carine et ses villes préférées, dont Paris, Londres et New York pour n'en citer que quelques-unes, la marque a déjà accumulé d'innombrables notes 5 étoiles et gagné des fans auprès de célébrités, d'influenceu·r·se·s et de rédact·eur·rice·s beauté du monde entier.