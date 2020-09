La Fashion Week de New York a été très différente cette saison. Bien que de nombreu·ses·x stylistes se soient retiré·es du mois de la mode en raison de la pandémie mondiale, certain·es ont trouvé des moyens créatifs de présenter leurs collections comme prévu (avec des mesures de sécurité adéquates), et la tendance des accessoires les plus remarquables s'est avérée être - vous l'avez deviné - le masque facial