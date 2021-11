Bruxisme : comment le grincement des dents peut détruire une relation

Lorsque vous bénéficiez d'une bonne nuit de sommeil, l'amygdale (la partie du cerveau qui lie les émotions aux souvenirs) fonctionne comme il se doit. Une étude réalisée en 2013 a établi un lien entre l'activité de l'amygdale chez les personnes qui dorment mal et la dépression et le stress pendant la journée. Et, comme un claquement de doigts, la nuit se transforme en matinée et il y a R., reposé et prêt pour la journée. Pendant ce temps, mon cercle vicieux continue, et je m'en prends invariablement à lui. "La vérité, c'est qu'un mauvais sommeil est dur pour les relations, mais le stress et les défis quotidiens des relations peuvent être durs pour le sommeil", expliquent les experts du sommeil Jason Wooden et Kristal McKinney