K-beauty : 5 tendances beauté à ne pas manquer en 2020

De la tendance "glass skin" (un teint rayonnant zéro défaut presque transparent) au "skip-care" (le fait de renoncer aux soins inutilement compliqués et réduire au minimum les étapes de votre routine beauté), en matière de tendances beauté, la Corée a toujours un temps d'avance. Et ça tombe plutôt bien, car après plusieurs mois de confinement, beaucoup d'entre nous tentent tant bien que mal de corriger les quelques problèmes de peau provoqués par le stress et l'anxiété. On pense notamment à l’acné et au teint terne . Pour remédier à ces petits tracas, on ne trouve pas mieux que les expert·es de la K-beauty, qui sont réputé·es dans le monde entier pour leur approche permettant d'obtenir une peau nette, tonique et rayonnante de santé.