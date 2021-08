Bains spirituels : 9 recettes pour se détendre et se purifier

"Lorsque nous nous immergeons dans cette eau, elle nous bénit à son tour", explique Hanekamp, ajoutant qu'il faut, si possible, plonger la tête sous l'eau. "Nous retenons tellement d'énergie dans notre tête et cela nous aide à retrouver un esprit calme".

Hanekamp recommande de passer au moins 20 minutes dans le bain, mais si vous n'avez que quelques minutes à perdre (ou si vous n'avez pas de baignoire), vous pouvez tout simplement préparer un bain de pieds. Et si votre collection de cristaux est plutôt limitée (ou complètement inexistante), pas d'inquiétude. Hanekamp affirme qu'il est toujours possible de faire une expérience spirituelle dans un bain ordinaire, à condition de réfléchir aux moyens de se rendre service et de prendre soin de soi. Si vous sortez de la baignoire en vous sentant rechargé·e et avec un sens renouvelé de la détermination, considérez que votre mission est accomplie.