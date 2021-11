Typology : quel sérum choisir selon votre type de peau

Tout comme les marques qui privilégient les résultats, comme The Ordinary et The Inkey List Typology met l'accent sur des formules simples et des ingrédients qui ont fait leurs preuves à des pourcentages efficaces pour vraiment faire la différence. On parle ici d'acide glycolique à 10 % pour l'exfoliation, d'acide salicylique à 2 % pour désengorger les pores, de rétinol à 0,3 % pour cibler les ridules et de squalane à 100 % pour apaiser la peau sèche.