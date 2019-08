Son premier roman, Je m’appelle Léon, était en lice pour le Costa Book award et a remporté le prix Kerry Group du roman irlandais en 2017. Née à Birmingham d'une mère irlandaise et d'un père originaire des Caraïbes, de Waal raconte des personnages qui vivent en marge de la société et elle aimerait voir davantage de voix de la classe ouvrière dans le monde littéraire et de l'édition. L'année dernière, elle a contribué à la revue Common People: An Anthology of Working-Class Writers, une collection de récits qui célèbrent, sans excuser, l'expérience de la classe ouvrière. L'anthologie comprend des auteures reconnus tels que Malorie Blackman et Louise Doughty, mais aussi des voix méconnues à qui de Waal tenait à donner une tribune. « Ce sont des écrivain·e·s qui travaillent dur depuis de nombreuses années, mais qui n’ont pas pu être publié·e·s en raison de leur classe sociale, de leur manque de contacts ou du fait qu’ils vivent en dehors de Londres et que l’industrie les exclut, » explique-t-elle.