Matthew Goode, Teresa PalmerSyfyun peu plus de 8 heures si on inclut les pauses pipi et snackBasé sur les romans de la trilogie Livres perdus des sortilèges de Deborah Harkness, ce drame risque de vous entrainer par sa noirceur. On vous entend déjà : oh non, pas une autre série de vampires, sorcières et autres démons — on vous rassure, on est bien loin des Twilight et autres Aventures de Sabrina . Non, A Discovery of Witches nous raconte l'histoire de Diana Bishop, une jeune femme qui fait la découverte d'un manuscrit enchanté sans une bibliothèque d'Oxford, et se retrouve catapultée en plein milieu d'un drame qui déchire le monde magique. C'est une combinaison parfaite de sexy, de désastre imminent et de mystique surnaturelle. Et bien qu'on soit un peu au-dessus du « binge express », vous ne remarquerez pas le temps passé avant de devoir aller aux toilettes.