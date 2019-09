Les séries à binger en 2019

On a beau tout faire pour l’éviter, il finit toujours par arriver. Ce moment douloureux où l’on finit une série, qui parfois nous a accompagné pendant des semaines ou des mois durant. Et c’est là que notre cerveau se met à douter. De tout. Mais comment vais-je combler ce vide ? Et qu’est-ce que je vais faire en rentrant le soir ? Et de quoi parler quand il y a un blanc au restau ? Sachant que beaucoup de séries se terminent en 2019 (adieu Games of Thrones , Broad City, Veep ou Jane the Virgin), il serait peut-être temps de commencer à s’y habituer. A moins que vous ne retombiez dans vos vieux travers et redémarriez de plus belle...avec une nouvelle série.Comme par exemple celle qu’on nous a vaguement recommandé et dont on a jamais daigné regarder la bande-annonce. Ou celle dont on voit les affiches placardées partout dans métro. Plutôt que de vous en remettre à la contingence - déjà que vous ne supportez pas tout ce sur quoi vous n’avez aucun contrôle - piochez plutôt dans notre sélection des meilleures séries de l’année.